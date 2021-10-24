رئيسة حكومة تونس تصل الرياض للمشاركة بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أمير منطقة الرياض بالنيابة على رأس مستقبليها

وصلت إلى الرياض اليوم رئيسة الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن، والوفد المرافق لها؛ للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان في استقبالها بمطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير جمهورية تونس لدى السعودية هشام الفوراتي، ومندوب عن المراسم الملكية.