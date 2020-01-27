الفتح يوقع مع المهاجم الدنماركي "باشكيم قادري"

وقعت إدارة نادي الفتح مع المهاجم الدنماركي "باشكيم قادري" لتمثيل صفوف الفريق بعقد يمتد لسنتين و نصف.

وشارك اللاعب "قادري" صاحب الـ 28 عاماً مع منتخب الدنمارك في مراحل الفئات السنية كما مثّل عدداً من الأندية كان أبرزها نادي كوبنهاجن وأودنسه.

من جانبها، تمنّت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته القادمة مع النموذجي.