"CNN": ابنة بيل جيتس ستتزوج شابًّا عربيًّا

لم يعلنا أي تفاصيل

وافقت "جينيفر" ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة ميكروسوفت، بيل جيتس، على طلب الزواج الذي تَقَدّم به الفارس المصري، نايل نصار، في تطور يَلقى متابعة كثير من المصريين والعرب.

وحسب موقع "CNN" بالعربية، جاء ذلك في تدوينتين نشرهما كل من "نايل" و"جينيفر" على صفحتهما الرسمية بموقع مشاركة الصور "إنستجرام"؛ حيث قال "نايل" في تعليق على صورة جمعتهما: "قالت نعم، أشعر وكأنني الأكثر حظًّا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير..".

وتابع "نايل" قائلًا: "لا أستطيع الانتظار لنكبر سويا في هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وببساطة لا أستطيع تخيل (حياتي) بدونك بعد الآن.. أحبك أكثر مما يمكنك تخيله.. وشكرًا لك على جعل كل يوم أشبه بالحلم بالنسبة لي..".

من جهتها ردت "جينيفر" على صفحتها قائلة: "نايل نصار، أنت فريد، وسحرتني خلال نهاية الأسبوع الماضي، وفاجأتني في أكثر المناطق تعبيرًا.. لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معًا، نعم مليون مرة..".

ولم يعلن "نايل" و"جينيفر" أي تفاصيل بشأن موعد وتفاصيل إتمام الزواج.