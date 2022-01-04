"قطان" يجري اتصالاً هاتفيًا بوزيرة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كل المجالات

أجرى وزير الدولة لشؤون الدولة الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، بوزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا الدكتورة غريس ناليدي باندور.

وشهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443 03:11 PM

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كل المجالات

"قطان" يجري اتصالاً هاتفيًا بوزيرة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الدولة لشؤون الدولة الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، بوزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا الدكتورة غريس ناليدي باندور.

وشهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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