"قطان" يجري اتصالاً هاتفيًا بوزيرة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كل المجالات

أجرى وزير الدولة لشؤون الدولة الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم، اتصالاً هاتفيًا، بوزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا الدكتورة غريس ناليدي باندور.

وشهد الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.