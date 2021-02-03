الوطني للأرصاد: أتربة مثارة وأمطار رعدية على ‏حائل ‏

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، بمشيئة الله، بهطول أمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.المركز الوطني للأرصاد حائل
قال: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى 6 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، بمشيئة الله، بهطول أمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.