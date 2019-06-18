"الزعاق" يعلن بداية هبوب "البوارح" اليوم: تؤثر في الشرقية والرياض

قال: مدهونة بسموم حار تنشط نهاراً وتهدأ ليلاً بشكل رتيب ومثيرة للأتربة

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ تعرُّض شمال وشرق ووسط المملكة لهبوب رياح البوارح اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": بداية هبوب رياح البوارح على #الخليج نواحي #العراق #الكويت شمال وشرق ووسط #السعودية، وهي رياح شمالية جافة مدهونة بسموم حار تنشط نهاراً وتهدأ ليلاً بشكلٍ رتيب ومثيرة للأتربة في الأماكن المكشوفة، ولهذا سُميت بالبوارح؛ لأنها تبرح التراب أيّ تذهب به.

وأضاف: خلال هذه الأيام تكثر أمراض النزلات المعوية، وخاصة لدى الأطفال، فمع ارتفاع درجات الحرارة تزيد حالات التسمّم الغذائية، علاوة على عدم انتظام السلوك الغذائي في الإجازة.. بالمختصر "الزبدة": "لا تحرصون على أكل المطاعم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض؛ يمتد إلى منطقة نجران، وكذلك على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر, كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات: جازان وعسير؛ يمتد الى مرتفعات الباحة.