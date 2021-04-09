"ضمك" يقسو على "النصر" ويزيد من جراحه

بعد فوزه بثلاثة أهداف لهدفَيْن

زاد فريق ضمك من جراح شقيقه نادي النصر عقب التغلب عليه في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة رقم 25 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز ضمك بثلاثة أهداف لهدفين، لتزداد بذلك جراح النصر الذي عانى قبل أيام من الخروج من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس.



أهداف النصر جاءت عن طريق عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 51، ثم أضاف عبدالرحمن العبيد الهدف الثاني في الدقيقة 54.



أهداف ضمك جاءت عن طريق بيليغرينو في الدقيقة 7 قبل أن يضيف اللاعب زيلايا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 56، ثم يعزز بيليغرينو النتيجة لضمك بتسجيل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 62.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد ضمك للنقطة رقم 27، في حين توقف رصيد النصر عند النقطة رقم 36.