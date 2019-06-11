لا يطابق المواصفات .. "التجارة" تستدعي مكيف سبليت "CHAMPION"

دعت إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج والتواصل مع الوكيل من أجل استبداله

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، استدعاء مكيف سبليت "CHAMPION" للطراز (CHSF180H)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الوزارة، أصحاب الأجهزة، إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الوكيل من أجل سحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.

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11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440 11:41 AM

دعت إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج والتواصل مع الوكيل من أجل استبداله

لا يطابق المواصفات .. "التجارة" تستدعي مكيف سبليت "CHAMPION"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، استدعاء مكيف سبليت "CHAMPION" للطراز (CHSF180H)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الوزارة، أصحاب الأجهزة، إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الوكيل من أجل سحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.

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