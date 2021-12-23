وسم "#الدعم_السكني" يتصدر على "تويتر".. بعد تأخر الإيداع

"العناية بالمستفيدين": العمل لا يزال قائمًا ونرجو مراعاة أيام الإجازة

تصدّر وسم "#الدعم_السكني" بأكثر من 7 آلاف تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن تأخر إيداع الدعم السكني لشهر ديسمبر الجاري، في حسابات المستفيدين، حيث كان متوقعاً إيداع الدعم اليوم الخميس لمصادفة تاريخ 24 يوم إجازة "الجمعة".

وردّ حساب العناية بالمستفيدين في "برنامج سكني" بالقول: "لا يزال العمل قائمًا على إيداع مبالغ الدعم لأهالينا المستفيدين، كما نأمل مراعاة أيام إجازة الأسبوع في ذلك، في حال لم يتم إيداع الدعم في مدة أقصاها ثلاثة أيام من حسم القسط".

من ناحيته، ردّ صندوق التنمية العقارية على استفسارات عدد من المستفيدين قائلاً: "حرصًا منا على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري، سيتم إيداع الدعم الشهري في يوم 24 ميلادي من كل شهر" .

جديرٌ بالذكر أن مبلغ الدعم السكني يتم إيداعه شهرياً في حسابات مستفيدي صندوق التنمية العقارية بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي.