في قفزة بالمعدل اليومي.. بريطانيا تسجل 765 حالة وفاة

إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 26097 حالة

قفز المعدل اليومي للوفيات في بريطانيا جراء فيروس كورونا مجددًا، اليوم الأربعاء، بواقع 765 حالة، بعد أن سجلت البلاد أمس 586 وفاة.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: إن إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة المتحدة ارتفع إلى 26097 حالة.

وارتفعت حصيلة الوفيات في بريطانيا المسجلة اليوم، بعد إضافة الأشخاص الذين توفوا خارج المستشفيات والمراكز الصحية، وتشمل المتوفين من المسنين في دور العجزة.

ووفق "روسيا اليوم" فقد أظهرت الأرقام الجديدة أن بريطانيا أصبح بها ثاني أعلى حصيلة رسمية للوفيات في أوروبا بسبب فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن وزير الصحة البريطاني أكد يوم الثلاثاء، أن فحوصات فيروس كورونا شملت أكثر من 73 ألف شخص في البلاد.

وأعلن عزمه على توسيع دائرة الأشخاص الذين ستكون اختبارات الكشف عن كورونا متاحة لهم، وبينهم المواطنون فوق سن الـ65 الذين يعانون من أعراض العدوى، وجميع الأشخاص المقيمين في دور رعاية المسنين.