وزير الصحة: القيادة وضعت ميزانية مفتوحة لسلامة المواطن تضمن توافُر كل الخدمات

أكد وزير الصحة د. توفيق الربيعة أن القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية وضعت ميزانية مفتوحة لسلامة المواطن، وقال: "نضمن توافر المستلزمات، نضمن توافر الخدمات، نضمن توافر مراكز الفحص.. وكل الخدمات الطبية متاحة".



وأضاف د. الربيعة خلال حديثه في جلسة حوارية بعنوان "رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل"، انتهت قبل قليل، بأن جودة اللقاحات أساسية، وكل اللقاحات الموجودة أعطت مأمونة جيدة. مشيرًا إلى المواطنين سيكون لهم تغطية تأمينية عبر التجمعات الصحية في السعودية، وأن كل مواطن سيكون له طبيب مختص لمتابعة حالته وأسرته، وتغطية تأمينية عبر التجمعات الصحية.



واستعرض د. الربيعة أرقامًا كبيرة تتعلق بالخدمات، مشيرًا إلى أن المواطنين استفادوا من الاستشارات الطبية عن بُعد عبر تطبيق "صحة" وهم داخل وخارج السعودية. وعلى سبيل المثال: "تطبيق (صحتي) يسجل 200 ألف شخص يوميًّا لأخذ المواعيد، ويرون النتائج والشهادة مباشرة في التطبيق".



وكشف د. الربيعة أن دولاً متقدمة طلبت الحصول على تجربة السعودية الناجحة، وأن الوزارة قدمت لهم وثائق حول ذلك، وأن وزارة الإعلام عملت على فيلم وثائقي. مضيفًا: "الجهد عظيم، ويستحق أكثر، ووزارة الإعلام عملت وتعمل".



وحول سؤال عن وضع العاملين مع تطبيق برنامج التحول الصحي نفى د. الربيعة أن يحدث أي تضرر لأي موظف مؤكدًا أنه "عندما نؤسس شركات فسوف ينتقل لها جميع العاملين مع بقاء جميع الامتيازات، وكل شيء سوف يبقى، مع فرص للمتميزين ووضعهم ودخلهم".