"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة "سادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

أكدت أن محاولاتهم العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة سادسة، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية.

وأكدت قوات التحالف أن محاولات الميليشيا الحوثية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرة إلى أن محاولاتها تم صدها وإحباطها.

وقالت قوات التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

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11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442 11:53 PM

أكدت أن محاولاتهم العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة "سادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة سادسة، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية.

وأكدت قوات التحالف أن محاولات الميليشيا الحوثية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرة إلى أن محاولاتها تم صدها وإحباطها.

وقالت قوات التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

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