





7

يصل طوله إلى تسعة أمتار وقد تسلل من شقة أحد الجيران الذي يملك 11 ثعبانًا كلها خانقة

صدمة لن ينساها.. ثعبان ضخم يباغت نمساويًا بعضة مؤلمة وهو جالس على المرحاض

تعرّض مواطن نمساوي مسنّ لصدمة مفزعة، أمس، عندما تسلل ثعبان ضخم من نوع الأصلة عبر أنابيب الصرف في منزله، وفاجأه بعضة وهو جالس على المرحاض.



وبحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" فقد بوغت الرجل، البالغ من العمر 65 عاماً، ويسكن في مدينة غراتس، بثعبان طوله 1,6 مترًا، حيث كان يجلس، عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.



وذكرت الشرطة المحلية في إقليم ستيريا، أنها تعتقد أن الثعبان، وهو من نوع خانق غير سام، موطنه الأصلي آسيا وقد يصل طوله إلى تسعة أمتار، قد تسلل من شقة أحد الجيران وتسلل للمرحاض عبر الأنابيب، لكن لم يتضح على وجه الدقة المسار الذي سلكه.



وتواصلت خدمات الطوارئ مع خبير زواحف أزال الثعبان وأعاده لمالكه، بينما يلقى الضحية علاجًا في المستشفى من إصابات طفيفة.



وأشارت الشرطة إلى أنّ مالك الثعبان هو جار الضحية ويبلغ من العمر 24 عاماً، ويملك 11 ثعباناً كلها خانقة وغير سامة، وتم إبلاغ مكتب الادعاء بالاشتباه في أنّ إهماله أدى إلى إلحاق الأذى بآخرين.