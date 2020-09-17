المغرب تُسجل 2488 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 94504 والوفيات إلى 1714 حالة

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2488 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد إلى 94504.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1714، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 74930 ، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17860، من بينها 260 حالة خطيرة.

فيروس كورونا الجديد

0

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 11:52 PM

إجمالي الإصابات بلغ 94504 والوفيات إلى 1714 حالة

المغرب تُسجل 2488 إصابة جديدة بكورونا و28 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرباط

1 68

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2488 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد إلى 94504.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضًا 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1714، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 74930 ، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17860، من بينها 260 حالة خطيرة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020