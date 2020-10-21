كورونا في 4 دول.. المكسيك تسجل 555 وفاة جديدة و39 في ألمانيا

27 إصابة جديدة بالسنغال و11 بالصين

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 7595 حالة، ليصل إجمالي الحالات إلى 380762.

وكشفت البيانات تسجيل 39 حالة وفاة جديدة؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9875.

المكسيك

قالت وزارة الصحة في المكسيك اليوم إنها سجلت 5788 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و555 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 860714 إصابة و86893 وفاة.

وتقول الحكومة: إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء: إن البر الرئيسي الصيني سجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، نزولًا من 19 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضًا أنها رصدت 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض؛ وذلك مقارنة مع 24 حالة مماثلة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85715 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

السنغال

سجلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 27 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيانها اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 15.459 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 320 حالة وفاة.