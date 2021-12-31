وسط إجراءات احترازية.. جموع المصلين تؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

"شؤون الحرمين"  كثفت أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات صديقة للبيئة

أدت جموع المصلين اليوم صلاة الجمعة بالمسجد الحرام في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالإيمان وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة.

وتقوم الرئاسة بعمليات الغسيل بالمسجد الحرام 10 غسلات يومياً ضمن الإجراءات الاحترازية لزيادة صفاء ونقاء المسجد الحرام.

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31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443 04:00 PM

"شؤون الحرمين"  كثفت أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات صديقة للبيئة

وسط إجراءات احترازية.. جموع المصلين تؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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أدت جموع المصلين اليوم صلاة الجمعة بالمسجد الحرام في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالإيمان وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة.

وتقوم الرئاسة بعمليات الغسيل بالمسجد الحرام 10 غسلات يومياً ضمن الإجراءات الاحترازية لزيادة صفاء ونقاء المسجد الحرام.

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