"سعود الطبية" تفتتح غرف العمليات الرقمية "الديجتال"

للارتقاء بجودة الرعاية وإجراء التدخلات الجراحية المعقدة

افتتحت مدينة الملك سعود الطبية، غرف العمليات الرقمية "الديجتال"، من خلال ربطها بنظام العمل الرقمي، وبعدة أقسام كالأشعة والمختبر وأجهزة المناظير؛ بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وإجراء التدخلات الجراحية المعقدة.

وذكرت المدينة أن العمليات الرقمية تتكون من تسع غرف، من أهمها غرف العمليات الهجينة التي تدمج بين غرفة العمليات التقليدية وغرفة الأشعة التداخلية، إضافة إلى غرف عمليات مصممة للتزود بالروبوت للعمليات الدقيقة.

وقالت المدينة: الغرف مزودة بشاشات عالية الدقة والجودة لعرض جميع بيانات المريض وخطوات الجراحة؛ مما يتيح دقة أعلى أثناء إجراء العمليات الجراحية، وتعمل باللمس لمزيد من السرعة والإنجاز في العمل، كما يمكن من خلال نظام العمليات الرقمية نقلُ وقائع تلك الجراحات مباشرة في الملتقيات والمؤتمرات الطبية العالمية.

وأشارت إلى أن العمل الرقمي في غرف العمليات يساهم كثيرًا في اتخاذ القرارات الجراحية بشكل سريع؛ مما ينعكس إيجابيًّا على المريض، ويساعد في تلقيه للعلاج المناسب في الوقت المثالي، كما أن الغرف مزودة بمختلف التجهيزات والأدوات الجراحية.

وأضافت: تطبّق في غرف العمليات الرقمية أعلى معايير الجودة العالمية؛ حيث تلتزم بمواصفاتها للمقاييس والمعايير الخاصة؛ وذلك بعزل الحوائط والأرضيات بمواد مضادة للبكتيريا والجراثيم، إضافة إلى توفير أنظمة تكييف خاصة ومميزة مزودة بفلاتر للهواء للتنقية بدقة عالية، وكذلك نظام خاص للتخلص من غازات التخدير الضارة، ونظام آخر يعزل الغرف عن الهواء الخارجي، إضافة إلى نظام إضاءة حديث وخاص.

يُذكر أن أقسام العمليات في مدينة الملك سعود الطبية قام بإجراء حوالى 19 ألف عملية جراحية خلال عام 2019.