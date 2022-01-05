"التحالف" يعلن: تنفيذ 49 عملية ضد المليشيات الحوثية في مأرب وشبوة خلال 24 ساعة

مقتل 260 عنصرًا وتدمير 32 من آليات الانقلابيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 12 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة.

وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في مأرب دمرت 9 آليات للمليشيات الحوثية، وقتلت 70 عنصرًا.

كما أعلن "التحالف" تنفيذ 37 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في شبوة خلال 24 ساعة.

وأكد "التحالف" أن الاستهدافات في شبوة دمرت 23 آلية للمليشيات الحوثية، وقتلت 190 عنصرًا.