آل خليفة: مبادرات آسيوية قادمة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا

قدم الشكر إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء وكل منتسبيها

امتدح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الجهود الكبيرة التي يقوم بها العاملون في المجال الصحي، والذين يعملون بجهد كبير من أجل مساعدة وحماية المجتمعات في جميع أرجاء قارة آسيا والعالم.

كما تقدم آل خليفة بالشكر إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء وكل منتسبيها من لاعبين وكوادر إدارية وفنية على الجهود والإسهامات التي يبذلونها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم مع انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي تسبب بوفاة الآلاف في أرجاء العالم كافة.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "نتطلع في هذه الأوقات الاستثنائية إلى العاملين في الحقل الطبي أكثر من أي وقت مضى، فنحن فخورون للغاية بما يقوم به العاملون في مجال الصحة والأطباء والممرضون والعاملون في مجال الإسعاف، حيث يتفانون من أجل إنقاذ حياة الآخرين في مثل هذه الظروف الصعبة".

وأضاف: "في كرة القدم نحن معتادون على كلمات مثل الأبطال والنجوم، ولكن في هذا الوقت فإن الأبطال والنجوم الحقيقيين هم من يعملون دون تعب أو كلل من أجل إنقاذ ومعالجة مجتمعاتهم وحماية بلدانهم، هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون، وهم يستحقون منا كل الشكر والامتنان والعرفان".

وأكد آل خليفة أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعمل مع الوكالات الدولية مثل الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، والأمم المتحدة، الذين يقفون في الواجهة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "في مثل هذه الأوقات قام اللاعبون والإداريون بتقديم وقتهم من أجل التشديد على نصائح منظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن حملة #كسر سلسلة المرض، وحملة #خليك في البيت، التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث شارك معنا أكثر من 50 نجماً من نجوم كرة القدم الآسيوية خلال أول 48 ساعة من إطلاق الحملة، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز.

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