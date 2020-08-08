بعد تزايد إصابات "كورونا".. باريس تلزم باستعمال الكمامة في الأماكن المزدحمة

يطبق القرار الاثنين على البالغين 11 عاماً فأكثر

أعلنت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم (السبت)، أن وضع كمامة سيكون أمرا إجبارياً في المناطق المزدحمة من العاصمة، اعتباراً من بعد غدٍ مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وذكرت سلطات باريس في بيان نقلته "رويترز"، أن هذا الأمر يسري على كل من يبلغ عمره 11 عاما فأكثر.

فيروس كورونا الجديد

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08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 07:31 PM

يطبق القرار الاثنين على البالغين 11 عاماً فأكثر

بعد تزايد إصابات "كورونا".. باريس تلزم باستعمال الكمامة في الأماكن المزدحمة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم (السبت)، أن وضع كمامة سيكون أمرا إجبارياً في المناطق المزدحمة من العاصمة، اعتباراً من بعد غدٍ مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وذكرت سلطات باريس في بيان نقلته "رويترز"، أن هذا الأمر يسري على كل من يبلغ عمره 11 عاما فأكثر.

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فيروس كورونا الجديد

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