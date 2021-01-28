"آل عاتي" يحصل على الماجستير في الفقه بتقدير امتياز

بحمد الله وتوفيقه، حصل مبارك بن محمد آل عاتي، على درجة الماجستير في الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتقدير ممتاز، عن دراسة عنوانها (الفروق بين الفروع الفقهية عند الإمام النووي من أول إحياء الموات إلى نهاية قسم الفيء والغنيمة) "جمعاً وتوثيقاً ودراسة".

"سبق" تبارك لـ"آل عاتي"، سائلين الله لي ولكم التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة.