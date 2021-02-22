مقتل السفير الإيطالي في الكونغو خلال هجوم على قافلة للأمم المتحدة

الاعتداء هدف إلى خطف موظفين تابعين للمنظمة

قُتل السفير الإيطالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم (الاثنين) في هجوم على قافلة للأمم المتحدة في شرق البلاد، بحسب ما أعلن المتحدث باسم متنزه فيرونجا الوطني في الكونغو.

وبين المتحدث أن الهجوم جاء في إطار محاولة لخطف موظفين في الأمم المتحدة، وفقاً لـ"رويترز"، و"فرانس 24".