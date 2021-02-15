العراق يعلن ظهور سلالة كورونا الجديدة على أراضيه

وزير الصحة: وفّرنا جميع الإمكانيات لمواجهة الجائحة

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الاثنين، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "الوزارة وفرت جميع الإمكانيات لمواجهة جائحة كورونا الجديدة".

وأضاف: "ندعو المواطنين للحذر الشديد بعد ظهور السلالة الجديدة، وتسجيل حالات لدى بعض الأطفال".

العراق فيروس كورونا الجديد

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15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442 02:58 PM

وزير الصحة: وفّرنا جميع الإمكانيات لمواجهة الجائحة

العراق يعلن ظهور سلالة كورونا الجديدة على أراضيه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الاثنين، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "الوزارة وفرت جميع الإمكانيات لمواجهة جائحة كورونا الجديدة".

وأضاف: "ندعو المواطنين للحذر الشديد بعد ظهور السلالة الجديدة، وتسجيل حالات لدى بعض الأطفال".

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