1261 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 46918

سجّل لبنان 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 46918 إصابةً.
وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 424 حالة، بعد تسجيل عشر حالات وفاة.
وأضاف أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 20590.
الفيروس أودى بحياة 10 مرضى
سجّل لبنان 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 46918 إصابةً.
وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 424 حالة، بعد تسجيل عشر حالات وفاة.
وأضاف أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 20590.