الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني

بحثا في اتصال هاتفي القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.