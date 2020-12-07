الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني

بحثا في اتصال هاتفي القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عادل الجبير

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07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 11:36 AM

بحثا في اتصال هاتفي القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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عادل الجبير

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