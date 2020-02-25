الصين ليست بينهما .. "مركز وقاية" يحذّر من السفر إلى هاتين الدولتين

نصيحة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض التابع لوزارة الصحة

نصح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها؛ التابع لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المسافرين إلى اليابان وإيطاليا، بالتريث بعد تزايد انتشار فيروس كورونا القاتل بالدولتين وتسجيل حالات جديدة.

وطالب المركز في تغريدات على حسابه بـ "تويتر"، بضرورة عدم السفر إلا للضرورة القصوى تجنباً للمخاطر وحفاظاً على صحتهم.

وذكر المركز أنه "نظراً إلى استمرار ظهور حالات لفيروس كورونا في الدولتين وحرصاً على سلامة المواطنين، فإننا ننصح جميع المواطنين والمقيمين، بالتريث في السفر إلى الدولتين لغير الحاجة الماسة في الوقت الراهن؛ وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم".

تفصيلاً أهاب المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التريث حاليًا في السفر إلى إيطاليا واليابان لغير الحاجة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وذلك نظرًا لاستمرار تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في هذين البلدين.



وكانت وزارة الصحة قد شددت على أهمية التزام الجميع بالإرشادات والنصائح التوعوية التي تنشرها باستمرار على حساباتها في مواقع التواصل، مؤكدةً متابعتها لجميع مستجدات فيروس كورونا الجديد واتخاذها العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس.

وتواصل الوزارة تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة للفيروس في منافذ الدخول للمملكة، وكذلك تعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات التنفسية المعدية.



وتقوم بتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية المشدّدة للتصدي لهذا الفيروس، وذلك في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية حيث يوجد فيها مراكز مراقبة صحية مزودة بأجهزة قياس الحرارة وكاميرات حرارية وتجهيزات طبية لتنفيذ الإجراءات الوقائية.



وأوضحت "الصحة" أنه فيما يتعلق بالوقاية من هذا الفيروس فإن شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في المرفق، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض، وهذه كفيلة في الحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.



ودعت وزارة الصحة الجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حالة الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس, مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.