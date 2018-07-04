أمن جدة يطيح بمهشم كاميرا "ساهر" في إشارة حي الصفا

نشطاء التواصل الاجتماعي يتداولون مقطعًا له أثناء تنفيذ فعلته

أطاحت الجهات الأمنية بجدة بشخص، قام بتهشيم كاميرا الرصد الآلي ساهر عند إحدى الإشارات بحي الصفا بآلة حادة، وذلك بعد توثيق مقطع له تناقله نشطاء وهو يحمل الآلة ويقوم بتكسير جهاز الرصد.

وبعد أن انتهى من مهمته فرّ هاربًا، لكن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه.


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04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439 10:19 PM

نشطاء التواصل الاجتماعي يتداولون مقطعًا له أثناء تنفيذ فعلته

أمن جدة يطيح بمهشم كاميرا "ساهر" في إشارة حي الصفا

عبدالله الراجحي

جدة

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أطاحت الجهات الأمنية بجدة بشخص، قام بتهشيم كاميرا الرصد الآلي ساهر عند إحدى الإشارات بحي الصفا بآلة حادة، وذلك بعد توثيق مقطع له تناقله نشطاء وهو يحمل الآلة ويقوم بتكسير جهاز الرصد.

وبعد أن انتهى من مهمته فرّ هاربًا، لكن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه.


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