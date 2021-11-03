"المالكي" يستعرض نبذة عن سيرة الفنان التشكيلي السعودي عبدالحليم رضوي

ظهرت بعض أعماله أثناء إزالات لصالح مشروع تطوير مدينة جدة التاريخية

استعرض المصمم رائد محمد المالكي في سلسلة تغريدات نبذة عن سيرة الفنان التشكيلي السعودي "عبدالحليم رضوي"، الذي ظهرت بعض أعماله أثناء إزالة مبنى تجاري وأكشاك لصالح مشروع تطوير مدينة جدة التاريخية.

‏ وتفصيلاً، قال "المالكي": "قبل أن نستعرض سيرته، هذه ثلاث معلومات تحفيزية عن رضوي: هو أحد أهم مؤسسي الفن التشكيلي السعودي، ومن أبرز فناني الفن العربي المعاصر، وهو أول من أقام معرضًا فنيًّا في تاريخ السعودية؛ إذ أقامه في ‎جدة عام 1965م، وهو أول فنان سعودي تشكيلي يُبتعث للدراسة خارج السعودية".

وعن مولده ونشأته وتعليمه قال: "‏وُلد في مكة 1939، وفيها أكمل تعليمه العام، وعاش يتيم الأب منذ أن كان في الخامسة من عمره، ونشأ في أسرة فقيرة تعيش حياة صعبة، وتحمَّل المسؤولية منذ أن كان في التاسعة من عمره كونه هو الأخ الأكبر بين أسرته. كان يبيع البليلة، ويقدم بعض الخدمات للحجاج لتأمين مصدر دخل لأسرته".

وأضاف: "‏بدأت مسيرة رضوي الفنية بعد حصوله على الثانوية العامة عام 1958م، ثم توجه إلى إيطاليا لدراسة الفنون، وحصل هناك على الليسانس في فنون الديكور من كلية الفنون الجميلة في روما عام 1964م، ثم عاد إليها أيضًا ليحصل على درجة بروفيسور عام 1979م".

وتابع: "‏سجل رقمًا قياسيًّا في عدد المعارض الشخصية؛ إذ عُرضت أعماله في معارض تجاوز عددها المئة معرض شخصي في الولايات المتحدة وهولندا والبرازيل وبريطانيا والسويد واليابان وإندونيسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا".

وأكمل: "حُفظت بعض أعماله في متحف الفن الحديث في إسبانيا، ومتحف الفن الحديث في الأردن، ومتحف الفن الحديث في ريو دي جانيرو، ومتحف الفن الحديث في المغرب، ومتحف الفن الحديث الوطني في تونس، ومتحف كير جاس في زيورخ، وصالة الفن في سان ماركو في روما، إضافة إلى متحفه الخاص في مدينة جدة".

وكشف أن "رضوي" عمل رئيسًا لرابطة الفنانين التشكيليين العرب بمدريد 1973م، وعمل مديرًا عامًّا لجمعية الثقافة والفنون في جدة منذ 1980م - 1992م. وعمل مستشارًا للجمعية السعودية للثقافة والفنون 1993م، كما عمل عضوًا في مجلس التحكيم الدولي بمدريد 1968م، وعمل أيضًا رئيسًا للجنة التحكيم للفنون الجميلة بمدريد 1978م.

واختتم "رائد المالكي" سلسلة تغريداته موضحًا أن "رضوي" تُوفي -رحمه الله- عام 2006 في مدينة جدة إثر نوبة قلبية.

يُشار إلى أن وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله آل سعود، استعرض عبر حسابه في "تويتر" صورًا لأعمال فنية للفنان التشكيلي "عبدالحليم رضوي"، تعود لعام 1981م، ظهرت أثناء إزالة مبنى تجاري وأكشاك في مدينة جدة التاريخية، ونشرته "سبق" مساء الاثنين.