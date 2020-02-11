زيارة لقيت صدىً .. أمير عسير يقف على موقع "طائرة الهبوط الاضطراري"

وصل بعد الحادث بساعات قليلة وتابع ميدانياً في رسالة نموذجية للمسؤولين

وصل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، إلى محافظة المجاردة؛ للوقوف على موقع هبوط طائرة الرش اضطرارياً التي فُقد كابتنها -سوداني الجنسية- قرابة 16 ساعة وعُثر عليه في أحد المواقع المنحدرة أسفل موقع هبوط الطائرة، وهو بصحة جيدة، وتمّ نقله للمستشفى للاطمئنان على صحته.

زيارة الأمير للموقع بعد الحادثة بساعات قليلة لقيت صدىً كبيراً في المنطقة، عبّرت عن نموذج المسؤول الذي يتابع ميدانياً، وحملت رسالة للمسؤولين.