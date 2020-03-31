بعد 15 عامًا كمتحدث رسمي.. "الجهني" يودّع الوسط الإعلامي برسالة شكر

ثناء كبير على تواصله مع الصحافيين وسرعة الاستجابة والرد على الاستفسارات

وجّه المتحدث الرسمي السابق لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد بن مبارك الجهني، شكره وتقديره لجميع الزملاء في الوسط الإعلامي، بعد خمسة عشر عامًا قضاها متحدثًا رسميًّا.

وقال "الجهني": أتقدم للجميع بالشكر والتقدير والامتنان لكل ما قدمتموه لي من عون ومساعدة طيلة عملي كمتحدث إعلامي لمنطقة المدينة المنورة، والتي امتدت خمسة عشر عامًا قضيتها بينكم، لمست منكم فيها كل تعاون وتقدير، أتمنى أن أكون قد وُفقت في عملي وعند حسن الظن.

وأضاف: صدَر قرار مدير عام الدفاع المدني بتعين الزميل النقيب عبدالعزيز الزهراني، متحدثًا إعلاميًّا لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، والزميل النقيب فهد السحيمي نائبًا له؛ ليواصلا المشوار في العمل الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة.

وقال الصحافي في صحيفة "الوطن" الزميل سعد الحربي: إن المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المدينة سابقًا العميد خالد الجهني منذ قام بمهامه الإعلامية كان يرحّب بجميع اتصالات الإعلاميين ويتجاوب مع الاستفسارات على مدار اليوم، وكان حلقة وصل لوسائل الإعلام في مختلف الأحداث التي شهدتها المدينة؛ حيث كانت بعض أخبار الدفاع المدني تصل لوسائل الإعلام قبل الاستفسار عنها في حين كان يوضح ويجيب على جميع الاستفسارات في مدة زمنية قصيرة ويحرص على تزويد كافة وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات الصحيحة.

وقال الصحافي السابق في جريدة المدينة عادل الحملي: إن العميد خالد الجهني يعتبر من أفضل المتحدثين الرسميين على مستوى منطقة المدينة المنورة، لما عُرف عنه من تجاوبه الدائم مع الصحفيين، وحرصه على الرد على كافة استفساراتهم بصدر رحب.

وأضاف: قد نجد في بعض الأوقات من المتحدثين عدم التعاون مع الزملاء وربما عدم الرد على الاستفسارات التي تصل إليهم، ولكن العميد خالد الجهني ترك أثرًا جميلًا لدى الإعلاميين؛ نظرًا لحُسن تعامله وتجاوبه معهم، ويعتبر نموذجًا للمتحدث الرسمي الذي يحتذى به.

وبيّن الصحافي في صحيفة المدينة الزميل عايض الوسمي، أن العميد خالد الجهني كان أحد المتحدثين البارزين طيلة فترة عمله متحدثًا رسميًّا للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة؛ وذلك لما يتميز به من حنكه، وسرعة تعامل، وتواصل مع الإعلاميين بالمنطقة وقت الحدث. وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة والدقيقة عكس بعض متحدثي الإدارات الحكومية الأخرى، الذين كان ديدنهم تجاهل استفسارات الإعلاميين بالمنطقة، وعدم إلمامهم بالمهام المنوطة بهم.