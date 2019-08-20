"الداخلية": مباشرة العمل بالتعديلات الجديدة على نظام وثائق السفر

صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه تنفيذًا للأمر السامي رقم (م134) وتاريخ 144011/27هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 14401127هـ بتعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية؛ فقد باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة كافة العمل بالتعديلات التي نصّ عليها الأمر السامي الكريم.

وأوضح المصدر أنه يمكن لمن لديه أي استفسارات حيال الموضوع أن يتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابيْهما المخصّصَيْن لذلك على منصّة تويتر؛ من خلال الرابطيْن التاليَيْن: (https:twitter.comAljawazatKSA) للجوازات، و(https:twitter.comAhwalCare) للأحوال المدنية، وهاتف الجوازات رقم (992)، أو هاتف الأحوال المدنية رقم (920022133).