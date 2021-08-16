مدير "تعليم جدة" يقف على مشروعين تعليميين نفذتهما شركة "تطوير" للمباني

للتأكد من جاهزيتهما للتشغيل بداية العام الدراسي المقبل

وقف المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، على مشروعين تعليميين تم تنفيذهما في المحافظة من قبل شركة تطوير للمباني TBC، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم.

وشملت الجولة التفقدية للدكتور "المسعودي" كلاً من مشروع مجمع المروة، ومشروع مجمع طيبة؛ للتأكد من جاهزية المشروعين للتشغيل بداية العام الدراسي المقبل.

ويضم مجمع طيبة التعليمي للبنات أربعة مبانٍ تشمل: روضة أطفال، ومدرسة ابتدائية، ومدرسة متوسطة، ومدرسة ثانوية، بإجمالي عدد فصول قدره 71 فصلاً دراسيًا، بالإضافة إلى ممشى خارجي محيط بالمشروع ضمن مبادرة الخدمة المجتمعية.

ويضم مجمع المروة التلعيمي، وهو للبنات أيضًا، ثلاثة مبانٍ تعليمية، تشمل: مدرسة ابتدائية، ومدرسة متوسطة، ومدرسة ثانوية، بإجمالي عدد فصول قدره 57 فصلاً دراسيًا، بالإضافة إلى ممشى خارجي محيط بالمشروع ضمن مبادرة الخدمة المجتمعية.

وأبدى المدير العام للتعليم بجدة، رضاه عن العمل بالمشروعين، ومستوى جودة تنفيذهما، مثنيًا على جهود فريق عمل شركة TBC بالمحافظة، فيما أكد له فريق شركة TBC الذي رافقه خلال الزيارة، أن المشروعين سيكونان جاهزين لدخول الخدمة هذا العام.

يُذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام ٢٠١٣م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.