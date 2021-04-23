"الغامدي" ينال درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة الملك عبد العزيز بجدة

حصل الطالب محمد بن جمعان أحمد آل عيفان الغامدي، على درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، بعد اجتيازه المناقشة العلمية للرسالة، والتي كانت بعنوان ‏"جهود رابطة العالم الإسلامي في شرق أفريقيا في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز".

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23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442 09:06 PM

"الغامدي" ينال درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة الملك عبد العزيز بجدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حصل الطالب محمد بن جمعان أحمد آل عيفان الغامدي، على درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، بعد اجتيازه المناقشة العلمية للرسالة، والتي كانت بعنوان ‏"جهود رابطة العالم الإسلامي في شرق أفريقيا في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز".

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