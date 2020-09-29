لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021

الانطلاقة في 17 أكتوبر المقبل

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول الدور الأول من الموسم الرياضي 2020-2021 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة الأولى ستنطلق في السبت الموافق 17 من أكتوبر المقبل.

للاطلاع على جدول مباريات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم 2020-2021 عبر الرابط التالي: spl.com.sa/system/files/MBSLEAGUE_2.pdf