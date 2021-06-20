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قال: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي

قرقاش: تدمير التحالف 17 مسيّرة حوثية يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ إن تدمير التحالف العربي سبع عشرة مسيّرة حوثية تستهدف المدنيين السعوديين يؤكّد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحلّ السياسي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الاستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي، الحوثي اليوم هو العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن.