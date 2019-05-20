أسرة "عبدالرحيم" يناشدون البحث عنه بعدما فُقد أثناء أداء العمرة مع والده بمكة

اختفى منذ 5 أيام ولم يعثر له على أثر .. ويعاني اعتلالات نفسية

تكثف الأجهزة الأمنية بمكة المكرمة، وذوو المفقود الشاب سعيد عبدالرحيم الجهني - 25 عامًا – البحث عنه، بعد أن سافر من ينبع مع والده لمكة المكرمة لأداء العمرة قبل خمسة أيام وفقد بعدها ولم يعثر له على أثر.

وناشدت أسرة المفقود "الجهني" كل من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه أن يبلغ أقرب مركز شرطة أو يتواصل معهم على الأرقام التالية :

0561119249- 0547010774

وأكدوا أنه تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات، ولم يتم العثور عليه، منوهين بأن "عبدالرحيم" يعاني اعتلالات نفسية .