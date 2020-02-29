"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على المدينة

في حالةٍ تستمرّ حتى الساعة الـ7 مساء اليوم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات؛ إلى أن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات "المهد والعلا والعيص وبد وخيبر والحناكية ووادي الفرع"، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

الأرصاد حالة الطقس المدينة المنورة غبار

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29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 12:48 PM

في حالةٍ تستمرّ حتى الساعة الـ7 مساء اليوم

"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على المدينة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات؛ إلى أن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تضمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات "المهد والعلا والعيص وبد وخيبر والحناكية ووادي الفرع"، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.

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