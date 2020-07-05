مصر تسجل تراجعاً في عدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس "كورونا"

"مجاهد": تم تسجيل 1218 إصابة جديدة و63 وفاة وتعافي 623 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، يوم الأحد، تعافي 623 شخصاً من فيروس كورونا المستجد وخروجهم من المستشفيات، وهو ما يرفع إجمالي من تماثلوا للشفاء من الوباء إلى 20 ألفاً و726 حالة حتى الآن، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 63 وفاة جديدة من جراء المرض الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

وبحسب بيانات الصحة المصرية، فإن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا في البلاد، تراجع بشكل طفيف، لليوم الرابع على التوالي، حيث أعلنت الصحة أمس السبت، تسجيل 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الذي يؤدي إلى مرض "كوفيد 19".

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة والسكان في مصر إنها تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات البلاد، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وقال مجاهد إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وخلال الآونة الأخيرة، تراجع عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا في مصر، تراجعاً طفيفاً، لليوم الثالث على التوالي.

