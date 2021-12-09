"الأرصاد": أتربة مثارة تُسبّب شبه انعدام للرؤية على المنطقة الشرقية

يُتوقع امتداد تأثيرها خلال ساعات لتطال الأجزاء الغربية وشمال الرياض

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن صور الأقمار الصناعية توضّح تكوّن أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وقال المركز: إنه وبحسب المعطيات المتوفرة؛ فمن المتوقّع أن يمتد تأثير هذه الحالة خلال الساعات القادمة لتصل إلى الأجزاء الغربية من المنطقة.

ولفت إلى أن هذه الأتربة المثارة قد يصل تأثيرها كذلك إلى الأجزاء الشمالية لمنطقة الرياض.