أمير تبوك يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

أشاد بدعم القيادة الكبير لأنشطة الجودة في المملكة

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة، اليوم، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والوفد المرافق له.

ورحب أمير تبوك، بالدكتور "القصبي" والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

واطلع على جهود وبرامج المواصفات السعودية الرامية لارتقاء بسلامة وجودة الخدمات في المملكة، إلى جانب نتائج مؤشر مطابقة السلع المتداولة في تبوك للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة.

وأشاد أمير المنطقة، بالدعم الكبير الذي تحظى به أنشطة الجودة في المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيه والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -.

وأشاد بجهود هيئة المواصفات السعودية في تعزيز سلامة المنتجات ودعم الاقتصاد الوطني والصناعة السعودية عبر جهودها في إصدار المواصفات القياسية واللوائح، وبرامجها وأنشطتها المختلفة.

من جانبه، عبر محافظ المواصفات السعودية، الدكتور سعد القصبي، عن بالغ تقديره لأمير تبوك على دعمه لأعمال وجهود المواصفات السعودية.