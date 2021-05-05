"مسام" ينتزع أكثر من 4.184 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الرابع من أبريل

زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف المناطق

‬تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل 2021م من انتزاع 4،184 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.

وتنوعت الألغام ما بين 314 لغماً مضاداً للأفراد، وألغام مضادة للدبابات و2.995 لغمًا مضادًا للدبابات، و834 ذخيرة غير متفجرة، و41 عبوة ناسفة.

كما نُزع خلال هذا الأسبوع 196 ذخيرة غير متفجرة و346 لغمًا مضادًا للدبابات في محافظة عدن، وفي مديرية قعطبة في محافظة الضالع استطاع فريق "مسام" من إزالة 254 لغمًا مضادًا للدبابات و60 ذخيرة غير متفجرة و50 لغمًا مضادًا للأفراد إضافة إلى 10 عبوات ناسفة، وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق ذخيرتين غير متفجرتين و122 لغمًا مضادًا للدبابات.

فيما تم نزع 57 ذخيرة غير متفجرة و189 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 513 ذخيرة غير متفجرة و639 لغمًا مضادًا للدبابات و 190 لغمًا مضادًا للأفراد و 30 عبوة ناسفة في محافظة مأرب، وفي مديرية عين بمحافظة شبوة نجح فريق "مسام" في نزع 373 لغمًا مضادًا للدبابات و95 لغمًا مضادًا للأفراد، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة تمكن الفريق من نزع 5 ذخائر غير متفجرة و 522 لغمًا مضادًا للدبابات و10 ألغام مضادة للأفراد، وفي محافظة تعز تم في مديرية الوازعية نزع لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة غير متفجرة و51 لغمًا مضادًا للدبابات، وفي مديرية المخا تم نزع 48 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافة إلى 75 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية موزع، إلى جانب 331 لغمًا مضادًا للدبابات و 13 لغمًا مضادًا للأفراد و عبوة ناسفة واحدة في مديرية ذباب.

يذكر أن فريق "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" استطاع خلال شهر أبريل من نزع 10.456 لغمًا، ويسعى لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعت بعشوائية من مليشيا الحوثي وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.