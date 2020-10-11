إيقاف لاعب الاتفاق مباراتين ..ودفع غرامة مالية

بعد ارتكابه سلوكاً مشيناً

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب نادي الاتفاق عثمان أحمد مبارك مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وتغريمه بمبلغ 10 آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة، وجاء هذا القرار بعد ارتكابه سلوكاً مشيناً ضد لاعب فريق الشباب في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 سنة لكرة القدم وفقاً لتقرير حكم المباراة الالحاقي الوارد للجنة.