السعودية تعبِّر عن تأييدها للجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب وتؤكد مؤازرتها لها في حربها ضده

قدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل

عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تأييد المملكة العربية السعودية للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.

وأكد المصدر تضامن المملكة التام ومؤازرتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.