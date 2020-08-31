الرياض.. فيديو "الرشاش والرصاص العشوائي" ينتهي بضبط "المتباهين" الـ 4

متحدث شرطة المنطقة: توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات لإحالتهم إلى "النيابة"

صرّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلقون النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره.

وقال "الكريديس": تم القبض عليهم وهم (أربعة مواطنين في العقد الثالث)، وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.