"الأرصاد" تبشّر بحالة ماطرة تبدأ غداً وتستمر للأحد.. هنا خارطة الهطولات

قالت: بعدة مناطق ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

كشفت "الأرصاد" عن فرصة لهطول الأمطار في حالة مناخية تبدأ غداً، وتستمر للأحد القادم، وتشمل مناطق متفرقة.

تفصيلاً، ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، أنه من المتوقع ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تصل سرعتها إلى 45 كم/ ساعة، على بعض مناطق المملكة.

وقالت "الأرصاد": إن المناطق المشمولة بهذه التقلبات المناخية تشمل في منطقة "عسير": "أبها وخميس مشيط والنماص وبيئة وبلقرن وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة ومحايل وبارق والمجاردة" وذلك من الأربعاء إلى الأحد.

وأضافت: تشمل في منطقة جازان: "جازان والعارضة والدرب وفيفا وهروب والذوبة وبيش وصامطة وأبوعريش وجازان وفرسان"، وذلك من الأربعاء إلى الأحد، بينما تشمل في الباحة: "الباحة وبلجرشي والعقيق والمندق وقلوة والمخواة وبني حسن والحجرة"، وذلك من الأربعاء إلى الأحد.

وأردفت "الأرصاد": تشمل في مكة المكرمة: "الطائف وميسان والعرضيات وأضم والكامل والعاصمة المقدسة والجموم" وذلك من الأربعاء إلى السبت، بينما تشمل: "القنفذة والليث وجدة ورابغ" من الأربعاء إلى الجمعة.

وتابعت: تشمل هذه التقلبات الجوية في منطقة المدينة المنورة: "العيص ووادي الفرع" من الأربعاء إلى السبت، بينما تشمل: "المدينة المنورة والعلا وخيبر وينبع" من الأربعاء إلى الجمعة، كما تشمل في منطقة تبوك: "تبوك والوجه وأملج" من الأربعاء إلى الجمعة.