طبيب عراقي مقيم بألمانيا يغرد عن السعودية: أين رأيت مثلها؟

قال: سافرنا للشرق والغرب وبدون التأمين لا تُصرف لنا "حبة وجع راس"

وجّه طبيب الأسنان الدكتور علي العراقي المقيم في ألمانيا، تساؤلاته إلى من يتهم المملكة باستغلال الحج، قائلًا: "سافرنا إلى دول الشرق والغرب، ورأينا بدون دفع التأمين الصحي لا تصرف لنا (حبة وجع راس).

وأضاف: "لكن للسعودية يأتي حاج لا يستطيع إكمال الحركة، فيجد سيارة إسعاف مع طاقم خاص له يدخل مستشفى منى، ويقف عرفة ثم مزدلفة ويرمي الجمرة ويطوف الكعبة ويعود للمستشفى.. مجانًا".

‏وختم تغريدته: "يا من تتهمها باستغلال الحج، رأيت مثلها أين؟".