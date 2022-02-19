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32 ألف مصحف.. و"فتح الدين": مساعدات السعودية في العالم أجمع ولا غرابة

شاهد.. الدفعة الخامسة من "هدية خادم الحرمين لكينيا" يسلمها السفير "السلمان"

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نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، الدفعة الخامسة من هدية خادم الحرمين الشريفين والبالغة 32.700 نسخة من إصدارات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمات القرآن الكريم، أمس الجمعة؛ وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة نيروبي بجمهورية كينيا؛ ليصل إجمالي ما أرسل 73.050 نسخة، وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا، ومدير الكلية الإسلامية اثي ريفر، وعدد من الدعاة والشخصيات الإسلامية والسياسية البارزة.



جاء ذلك خلال حفل خطابي استهل بكلمة لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا، أكد فيها على التشريف الكبير الذي حظي به من خلال تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين لدولة كينيا، مقدمًا الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على العناية والاهتمام بكل ما يخدم كتاب الله طباعةً ونشرًا وتعليمًا.



وبين "السلمان" أن هذه الهدية تجسد رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين اتساقًا مع رسالتها وريادتها في العالم الإسلامي، منوهًا إلى الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الإشراف على توزيعها للمسلمين بالعالم تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وتقدمها واستقرارها، وأن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء.



وبدوره وجه الحج حسن أولى، رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا، عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- وأن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يجعل خدمته لكتاب الله في ميزان حسناته، لتقديم هذه الهدية القيمة والغالية لمسلمي كينيا.



وأضاف رئيس المجلس الأعلى لمسلمى كينيا أن هذه الهدية أفضل طريقة لنشر الدعوة إلى الوسطية والاعتدال الذي تتبناه المملكة حول العالم، مبينًا أن إنشاء المملكة مجمعًا لطباعة القرآن يعد من الجهود الكبيرة في الحفاظ عليه وخدمة المسلمين في العالم، موضحًا أن مسلمي كينيا سعداء بهذه الهدية، وأنها جاءات بنسخة مترجمة متعددة، تساعد على نشر الدعوة في أنحاء البلاد، مؤكدًا أن هذه الهدية ستصل للفئات المحتاجة من المسلمين حول البلاد.



من جانبه أوضح سيد فتح الدين تنكل مدير الكلية الإسلامية آثي ريفر، أن هذه الهدية من أعظم الأعمال النبيلة لخدمة مسلمي كينيا، مؤكدًا أن المملكة تقوم بالمساعدات في العالم أجمع، ولا غرابة في ذلك؛ لأن هذه الدولة دولة نزول الوحي ودولة الحرمين الشريفين ودولة ريادة العمل الإسلامي، وهي الحصن المنيع لهذا الدين وهي دولة معطاء حكومة وشعب.



وأوضح مدير الكلية الإسلامية آثي ريفر، أنهم على يقين تام بأن خادم الحرمين الشريفين يقوم بكل ما في وسعه كي تستمر مثل هذه الأعمال والمناسبات لصالح مسلمي كينيا؛ لأن هذا العمل من عادات المملكة في تقديم جميع الخدمات للمسلمين في الحج، وغيره من أعمال تخدم المسلمين والوقوف معنا في أصعب اللحظات وأحرجها.



وفي ختام مراسم الحفل المعد بهذه المناسبة، قدم سفير خادم الحرمين الشريفين نماذج من الهدية على الحضور لمراسم تدشين الهدية.