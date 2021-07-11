مشاهد بالعين.. فلكية جدة: اقتران ثلاثي بسماء المملكة ليل الاثنين

يرى أثناء الغسق وكأنه مشهد من الخيال العلمي وهو الأول من ثلاث حالات

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن الراصدين للسماء في السعودية والوطن العربي سيشاهدون اجتماع هلال القمر والزهرة والمريخ بداية الليل يوم الاثنين 12 يوليو 2021 حيث ستنتظم هذه الأجسام في اقتران سماوي ثلاثي مشاهد بالعين المجردة أثناء الغسق وكأنه مشهد من الخيال العلمي.

وأضاف المهندس أبو زاهرة أن هذا الاقتران هو الأول من ثلاث حالات اقتران بين كوكب الزهرة والمريخ خلال ثمانية أشهر فقط، مع تكرار مشاهد مماثلة في كل من 12 فبراير و12 مارس 2022، وهذا يجعله "اقتراناً ثلاثياً" يستحق المتابعة.

وأشار أبو زاهرة إلى أنه بشكل عام حالات الاقتران بحد ذاتها ليست نادرة ولكنها لا تتجمع في العادة بشكل ثلاثي حيث القمر ألمع الأجسام في سماء الليل، وقربه سيظهر كوكب الزهرة بلونه الفضي الساطع والمريخ بلونه الأحمر البرتقالي الخافت ما ستتشكل صورة مثيرة للاهتمام في السماء.

ولفت إلى أن الاقتران تسمية تطلق على اثنين أو أكثر من الأجسام السماوية القريبة من بعضها البعض (ظاهرياً) في سماء الليل، وأكثر حالات الاقتران شيوعاً هي للقمر سواء في المساء أو الفجر، جنباً إلى جنب مع أي من الكواكب البراقة والنجوم الساطعة أو حتى بين الكواكب نفسها.

وأبان أن بعض حالات الاقتران تشتمل على أكثر من جسمين، كما هو الحال عندما يكون هناك كوكبان مقترنان مع القمر كما سيحدث مساء يوم الاثنين، وهناك أيضاً أوقات يكون الاقتران بين جسمين بمسافة ظاهرية قريبة جداً بحيث يظهران في نفس مجال رؤية التلسكوب.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة أن الاقتران الثلاثي من حالات الاقتران الرائعة هذا العام، وبدون شك سوف يلفت الأنظار ومن السهل توثيقه مما يمنح المزيد من الأشخاص فرصة للاحتفاظ باللحظة ومشاركتها مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد أن الوقت الأمثل للقيام بالتقاط الصور لهذا الحدث يعتبر بعد حوالي 30 دقيقة من غروب الشمس، فعند استخدام الهاتف المحمول للتصوير يجب أن تكون إعدادات التعريض تلقائي والتركيز تلقائي وهي كافية لالتقاط كل من القمر والزهرة أما الكاميرا الرقمية بعدسة قياسية مقاس 24-35 مليمتر، فيجب أن تكون مدة التعريض أقل من 20 ثانية أو سيبدأ القمر والكواكب في الظهور كخطوط نتيجة لدوران الأرض.

وتابع: من حسن الحظ أن شكل القمر الحاد يجعله هدفاً مثالياً للتركيز ويتم ضبط العدسة على أوسع إعداد مفتوح لها (عادةً f / 2.8-3.5) وISO ( حساسية الكاميرا للضوء) على 800 والتعريض ابتدأ من 4 ثوانٍ.

وأفاد: هناك جسم رابع جدير بالملاحظة في سماء بداية الليل، فبعد مرور هلال القمر بالقرب من كوكبي الزهرة والمريخ، سيتجه إلى قلب الأسد، النجم التوحيد من القدر الأولى، بعد يوم تقريباً. ونظراً لأن هذا النجم "الثابت" يمكن استخدامه لملاحظة المواقع المتغيرة للزهرة والمريخ لبقية شهر يوليو 2021، منوهاً بأن حالات الاقتران تستحوذ على الانتباه، مما يجعلها أوقاتاً مثالية للنظر في سماء الليل لمراقبة النجوم.