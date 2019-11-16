معجزة بالفيديو وفرار مريض نفسي.. 7 أيام مكية بها قاتل طليقته وتجربة بالحرم

فيما بدء استلام المردم الجديد تفاعل اجتماع التوسعة الثالثة وضُبط "مروج أفريقي"

تواصل "سبق" استعراضها لمحطات وأخبار مكة المكرمة الأسبوعية، لتقف على الأبرز منها؛ حيث حادثة القتل المروعة التي راح ضحيتها امرأة على يد طليقها، وضبط مروج أفريقي بحوزته ما يقارب 900 حبة مخدرة، إلى جانب هروب مريض نفسي من مستشفى الصحة النفسية الذي لا تزال أسرته تبحث عنه، حتى اللحظة.



كما حمل الأسبوع المكي الكثير من الأخبار التنموية؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر: اجتماع نائب أمير منطقة مكة المكرمة بممثلي الجهات ذات العلاقة لمناقشة آخر أعمال التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، بالإضافة إلى إعلان أمانة العاصمة المقدسة عن البدء في تسلم المردم الجديد، وتوزيع حاويات جديدة بالمسجد الحرام تعمل بالكهرباء والطاقة الشمسية وتقوم بكبس النفايات بخلاف الطرق التقليدية.



التوسعة السعودية الثالثة

ترأس نائب أمير مكة بدر بن سلطان، اجتماعاً بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة لمناقشة آخر أعمال التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام، والتى شملت: مبنى التوسعة، والجسور الشمالية، والساحات الشمالية، ومجمع الخدمات المركزية، وأنفاق المشاة، ونفق الخدمات، واستكمال مشروع الطريق الدائري الأول.



معجزة بئر زمزم

ونشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، تفاصيل دقيقة عن بئر زمزم المباركة، عبر فيلم قصير احتوى على المعلومات كافة؛ من بداية ضخ المياه حتى وصولها إلى الزوّار بالحرمين الشريفين، إلى جانب معلومات عن البئر وما تمتاز به من خصائص.



وتبلغ المسافة بين البئر والكعبة المشرّفة 21 متراً، بينما تقع فوهة البئر أسفل المطاف حذو الحجر الأسود، ولها نبعان يضخان صفو مائها؛ أحدهما يأتي من اتجاه الكعبة المشرّفة، والآخر من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا.



وتمتاز بئر زمزم بنظافتها على الدوام؛ حيث لا تنمو فيها الطحالب أبداً، ولا تتأثر بملوّثات الماء على الإطلاق؛ حيث لا تكف زمزم عن ضخ المياه العذبة بمعدل يصل إلى حد أدنى 11 لتراً في الثانية، و18 .5 لتر أعلى مستوى في الثانية الواحدة.



وتبدأ رحلة الماء المبارك وقت ضخ الماء من البئر مباشرة بوساطة مضختين هائلتين، تعملان بالتناوب على مدار ٢٤ ساعة يومياً، وترسل من فورها إلى مشروع الملك عبدالله لسُقيا زمزم بكدي عبر دفع آلي وعن طريق أنابيب مخصوصة؛ بغية المحافظة على خصائص ماء زمزم.



وعن كيفية تزويد المسجد النبوي الشريف بماء زمزم، فيتم نقله يومياً عن طريق صهاريج مجهزة بمواصفات قياسية تتم تغطيتها ومحابسها بأقفال؛ حيث لا تفتح إلا عن طريق الموظف المختص بمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.



ويبلغ عدد الحافظات المبرّدة والمجهّزة في الحرمين الشريفين 40 ألف حافظة موزعة بعناية فائقة في أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي.



ويستهلك يومياً أكثر من مليوني كوب بلاستيكي، وتستعمل لمرة واحدة فقط، بينما تمتاز الحافظات بأقفال تحمي الماء من الأتربة والغبار وتمنع العبث بماء زمزم.



حاويات نفايات بالكهرباء

وشرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في وضع حاويات نفايات تجريبية في ساحات المسجد الحرام، تعمل بالكهرباء وتختلف تماماً عن الحاويات التقليدية.



وقامت رئاسة الحرمين بتوزيع 8 حاويات نفايات تجريبية تعمل بالكهرباء والطاقة الشمسية، في ساحات المسجد الحرام؛ حيث تقوم بكبس النفايات.



وتعتبر الحاويات الجديدة صديقة للبيئة، ومن المقرر أن تعمم الفكرة لتعم أروقة وساحات المسجد الحرام مستقبلاً بعد إجراء التجربة.



معرض عمارة الحرمين

ووجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتشكيل لجنة خاصة للعناية بمعرض عمارة الحرمين الشريفين ومقتنياته.



وتهدف هذه اللجنة إلى العناية بمعرض عمارة الحرمين الشريفين التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والاهتمام بمقتنياته القيّمة وصيانتها والمحافظة عليها، إضافة إلى طرح الأفكار والمبادرات التي من شأنها تطوير المعرض.



وتعمل اللجنة الخاصة بالمعرض عبر كفاءات الرئاسة العامة وقياداتها في مختلف المجالات الإدارية والفنية والتنظيمية؛ تحقيقاً لمبادئ لتكامل والتعاون والتناغم بين منسوبي الرئاسة.



وكان وافد "تركي الجنسية" تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة "أم الجود" قبل عدة أيام محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت فيه الجهات الأمنية القبض عليه بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة قبل أن يفرّ هارباً من الموقع.



مردم النفايات الجديد

وأعلنت أمانة العاصمة المقدسة استلام الإدارة العامة للنظافة شهادة تأهيل بيئي للإنشاء من قِبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لموقع مردم مكة المكرمة الجديد، بمساحة أكثر من سبعة ملايين متر مربع.



ويأتي ذلك بتوجيهات ومتابعة من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص؛ إذ تمت مراعاة المخططات السكنية لموقع المردم الجديد، والتوجهات الحالية والتطويرية لقطاع النفايات من خلال إعادة التدوير، والاستفادة من النفايات البلدية الصلبة.



وجاء ذلك تأكيدًا لما نشرته "سبق" الأسبوع الماضي تحت خبر بعنوان: "مكة.. سكان مخططات ولي العهد يودعون كابوس مردم النفايات قريبًا"، جاء فيه أن أمانة العاصمة المقدسة تستعد خلال الفترة القليلة المقبلة لنقل مردم النفايات الواقع في الجهة المقابلة لمخططات ولي العهد "8، 7، 6، 5" إلى مكان آخر بعيد عن السكان.



وفي رد تلقته "سبق" حينها بعد أن نقلت شكوى سكان مخططات ولي العهد جنوب مكة المكرمة، وتذمرهم من انبعاث الروائح الكريهة من جراء المردم، الذي يقبع في الجبال المقابلة لهم، والقريبة من منازلهم؛ قال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"سبق": مردم النفايات الحالي يقع في الجهة المقابلة لمخططات ولي العهد بمكة المكرمة. وتم إنشاء هذا المردم عام ١٤٢٤هـ خارج النطاق العمراني خلال تلك الفترة.



وأضاف: بادرت أمانة العاصمة المقدسة بالتخطيط، وإيجاد حلول لانتقال المردم؛ نظرًا للتمدد العمراني، وذلك من خلال تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة لاختيار موقع بديل، وتم اعتماده من قِبل اللجنة التي تضمنت جهات عدة، مثل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.



وأردف: تم تكليف استشاري لعمل جميع الدراسات الخاصة بالموقع المقترح الذي تم اعتماده، إضافة إلى إصدار التراخيص اللازمة لذلك. وقد تم الانتهاء من الدراسات، وصدرت شهادة التأهيل البيئي للإنشاء بتاريخ 1441/1/12هـ، وجارٍ العمل حاليًا لطرح المرحلة الأولى لإنشاء المردم الجديد.



وأشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تعمل حاليًّا على السيطرة على الروائح المنبعثة من خلال إحكام المعالجة الخاصة بأسباب الروائح إلى أن يتم الانتقال الكلي للمردم الجديد.



طالبات أم القرى

مزجت طالبات نادي السلامة المرورية التابع لوكالة عمادة شؤون الطلاب للتوجيه والإرشاد والشراكة المجتمعية، بين التوعية والترفيه في تثقيف منسوبات الجامعة بمسببات حوادث السير وضوابط المرور، من خلال تجسيد المعتقدات الخاطئة في الإكثار من شرب المنبهات أثناء القيادة، وعرض أبرز المخالفات والمحاذير الواجب مراعاتها لتلافي الحوادث المرورية.



وفي التفاصيل، أوضحت رئيسة النادي التطوعي الطالبة شوق الغامدي، أن الحملة جاءت مصححة للمفاهيم السائدة بين أوساط المجتمع بفاعلية القهوة في الحد من الحوادث المرورية أثناء قيادة المركبة والسفر لمسافات طويلة، وذلك من خلال تجسيد محطة قهوة متكاملة لاستعراض بعض الآثار الجانبية التي تسببها أنواع القهوة للمصابين بأمراض ارتفاع وانخفاض ضغط الدم والسكري، فضلاً عن تأثيرها السلبي على حالات الإجهاد والسهر.



وبينت الطالبة رغد القرشي، أن التحاقها بالنادي أكسبها خبرة معرفية جديدة في أنظمة السير وضوابط القيادة الآمنة، كما ساهم في تنمية العلاقات الاجتماعية مع عضوات النادي، سواء في تبادل الأفكار وتقبل وجهات النظر المختلفة أو التعاون في تطوير المبادرات وتنفيذها للوصول إلى بيئة مرورية سليمة.



بدورها، أكدت مسؤولة النادي ريا الشريف، على دور البرنامج في توعية المجتمع الجامعي بأنظمة السلامة المرورية وآلية التعامل مع مختلف الحوادث، عبر 6 أركانٍ تثقيفيةٍ تتضمن إجراءات استخراج الرخصة وضوابط التأمين والإسعافات الأولية، إضافة إلى عرض أفلام وثائقية للتوعية بمخاطر السرعة والتجاوزات المرورية.



قاتل طليقته خنقاً

وباشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، الأسبوع الماضي، حادثة قتل مروعة راحت ضحيتها سيدة على يد طليقها؛ حيث قتلها خنقاً حتى الموت، فيما تم ضبط الجاني وإحالته إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.



في التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن بلاغاً ورد للجهات الأمنية بمكة المكرّمة، من مواطن يفيد بأنه قام بقتل طليقته داخل شقتها السكنية في حي العزيزية، الأسبوع الماضي.



وأشارت المعلومات إلى أنه عند انتقال الجهات الأمنية للموقع، وُجد شخص أمام مقر سكن طليقته، ويفيد بأنه قام بخنق طليقته حتى الموت، داخل شقتها السكنية.



وسلّم نفسه للجهات الأمنية التي باشرت الحادثة، فيما تم طلب الهلال الأحمر السعودي الذي أكد بدوره وفاة المرأة، فيما حققت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة في الحادثة، وتم ضبط الجاني.



ضبط مروج أفريقي

حققت مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة، مع مقيم من جنسية أفريقية عثر بحوزته على ما يقارب 900 حبة مخدرة، وعدد من الحشيش المخدر، بعد ضبطه من قبل الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة.



وتفصيلًا، وأثناء قيام إحدى دوريات المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة بعملها المعتاد، ومراقبتها لأحد أكبر المروجين للحبوب المخدرة، ورصدته بأحد الأحياء غرب مكة.



وبادر المطلوب بإطلاق ساقيه للريح، وتبعه أحد رجال قوة المهمات والواجبات، وبعد مطاردة راجلة في عدد من الشوارع وبين البيوت؛ قام المطلوب برمي سترة جاكيت كان يرتديها ليتم التحفظ عليها ومتابعته حتى الإطاحة به.



وبتفتيش السترة التي كان يرتديها، عثر بداخلها على قرابة 900 حبة مخدرة، بالإضافة إلى عدد من أصابع الحشيش المخدر؛ فتم إعداد محضر بالواقعة، وسلم الشخص والمضبوطات لمخدرات العاصمة المقدسة.



هروب مريض نفسي

وتواصل أسرة مريض نفسي هرب من مستشفى الصحة النفسية بمكة المكرمة؛ بحثها عنه منذ أربعة عشر يوماً، بعد أن تم إيداعه المستشفى عن طريق الجهات الأمنية.



وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق" من أسرة المريض نفسياً، ويدعى "عبدالله بن علي الحربي" البالغ من العمر 25 عاماً؛ فإن قصة دخوله المستشفى تعود إلى ما قبل أربعة عشر يوماً، عندما استدعت والدته الجهات الأمنية، الذين حضروا على الفور لمنزله بـ"قرية الزلال"، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى الصحة النفسية بالزاهر بمكة المكرمة.



وعند مراجعة أسرته المستشفى في اليوم نفسه، فوجئت بعدم وجوده؛ حيث أفاد المستشفى -بحسب أسرته- أنه هرب قبل أن يخضع للتنويم ولم يتمكنوا من الإمساك به.



وأشارت أسرته إلى أنه منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم تجد أي أثر له؛ حيث يعاني اعتلالات نفسية، وكان يرتدي ثوباً وهو أسمر البشرة وشعر رأسه كثيف، محملين المستشفى مسؤولية فقدانه.



وناشدت أسرته من يملك معلومات عن ابنها، أو يتعرف عليه؛ أن يتواصل معها على الرقم: 0564442133، أو يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية.