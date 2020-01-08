بلدية السهي تكثف جهودها لمكافحة الحشرات ومعالجة التشوهات البصرية

تحقيقًا لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة

كثفت بلدية مركز السهي، في محافظة صامطة، حملاتها الميدانية في أعمال الصحة العامة والمكافحة الميكانيكية البيئية في المركز والقرى التابعة له.

وقال رئيس بلدية مركز السهي المهندس عبد الله بن حمد عواف: إن البلدية نفذت عددًا من الزيارات الميدانية لاستكشاف بؤر تجمّع وتكاثر البعوض والحشرات ومعالجتها كيميائيًا وبيولوجيًا، وتكثيف الرش بأجهزة الضباب الحراري، وULV، للحد من انتشار البعوض والحشرات وآفات الصحة العامة، للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة لأهالي المركز والقرى التابعة له؛ تحقيقًا لبرنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

وأضاف "عواف" أن البلدية تواصل جهودها لمعالجة التشوهات البصرية، بتنفيذ حملات ميدانية في إزالة ورفع المخلفات بالواجهة البحرية وتسوية الطرق بمركز السهي، للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة.

ودعا "عواف" جميع المواطنين والمقيمين للتفاعل مع البلدية والإبلاغ الفوري أو الاتصال في حالة وجود مخلفات من شأنها الإضرار بالصحة، عبر رقم عمليات البلدية 940 أو الخدمات الإلكترونية الأخرى.